Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска

Протесты польских фермеров и блокада границы

В 2023 году на границе между Украиной и Польшей началась первая волна блокад. Польские протестующие требовали возвращения системы выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Эти акции привели к существенным перебоям в логистике, в частности в аграрном секторе.

После ряда переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года грузовое движение через границу удалось частично восстановить. Впрочем, польские фермеры впоследствии еще несколько раз возобновляли блокировку.

Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.

Недавно стало известно, что польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Сегодня пограничники уже предупреждали, что движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено.

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