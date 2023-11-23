Польські перевізники можуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною

Так, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

"Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Які КПП на кордоні з Україною блокують поляки

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Важливо, що ці обмеження не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

При цьому вони висунули низку вимог, зокрема, отримання доступу до української системи "Шлях". Станом на 18 листопада черги на зазначених пунктах пропуску збільшилися, тому перевізники "перекинулися" на інші КПП, наприклад, "Шегені". Днем раніше,17 листопада, представники польських перевізників заявили про намір перекрити і пункт пропуску "Медика - Шегині". Блокаду вони планували розпочати з 20 листопада. Але остаточно перекрили пункт пропуску "Медика - Шегині" 23 листопада. При цьому з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.