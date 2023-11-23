Польские перевозчики могут заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Так, по пока неподтвержденной информации у польских протестующих есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

"Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", - говорится в сообщении.

Какие КПП на границе с Украиной блокируют поляки

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам продлится до начала января 2024 года. В итоге, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не больше одной фуры в одну сторону в час. Важно, что эти ограничения не касаются автобусов, легковых авто и пешеходов.

При этом они выдвинули ряд требований, в частности, перевозчики "перекинулись" на другие КПП, например, "Шегени". Днем ранее, 17 ноября, представители польских перевозчиков заявляли о намерении перекрыть и пункт пропуска "Медика - Шегини". Блокаду они планировали начать с 20 ноября. Но окончательно перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября. При этом, с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.