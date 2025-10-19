Польські громадяни масово освоюють курси виживання на тлі загрози РФ

Польські громадяни активно освоюють навички виживання і тактики, відвідують стрілецькі полігони та військові курси, щоб бути готовими до можливої агресії з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Telegraph .

У Польщі спостерігається зростання інтересу до курсів виживання і військових тренінгів серед цивільних, включно з відвідуванням стрілецьких полігонів і участю в тактичних навчаннях.

Видання The Telegraph зазначає, що це відображає зростаючу стурбованість можливою військовою загрозою з боку Росії, враховуючи, що Польща може опинитися на передовій у разі конфлікту.

Розширення базової підготовки та бюджет оборони

Польський уряд має намір збільшити базову військову підготовку для дорослих чоловіків і виділяє на оборону близько 4,5% ВВП цьогоріч - один із найвищих показників у Європі.

Такі заходи підкреслюють серйозний підхід країни до національної безпеки та підготовки громадян до надзвичайних ситуацій.

Зростання популярності військових і цивільних курсів

Дедалі більше поляків звертаються до громадських і приватних організацій, які проводять навчання навичок виживання, поводження зі зброєю і тактики. Серед них - Польська мережа виживальників, стрілецькі клуби, військові училища та волонтерські формування.

Інструктори зі стрільби зазначають, що попит на курси різко зріс після початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавні інциденти з безпілотниками, що порушують кордон країни, посилили інтерес до підготовки.

Програми для молоді

Окрему увагу приділяють молоді: організовують курси самооборони, навчання першої допомоги та базових навичок виживання, що допомагає формувати покоління, здатне реагувати на кризові ситуації та загрози безпеці.