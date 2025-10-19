Польські громадяни масово освоюють курси виживання на тлі загрози РФ
Польські громадяни активно освоюють навички виживання і тактики, відвідують стрілецькі полігони та військові курси, щоб бути готовими до можливої агресії з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Telegraph.
У Польщі спостерігається зростання інтересу до курсів виживання і військових тренінгів серед цивільних, включно з відвідуванням стрілецьких полігонів і участю в тактичних навчаннях.
Видання The Telegraph зазначає, що це відображає зростаючу стурбованість можливою військовою загрозою з боку Росії, враховуючи, що Польща може опинитися на передовій у разі конфлікту.
Розширення базової підготовки та бюджет оборони
Польський уряд має намір збільшити базову військову підготовку для дорослих чоловіків і виділяє на оборону близько 4,5% ВВП цьогоріч - один із найвищих показників у Європі.
Такі заходи підкреслюють серйозний підхід країни до національної безпеки та підготовки громадян до надзвичайних ситуацій.
Зростання популярності військових і цивільних курсів
Дедалі більше поляків звертаються до громадських і приватних організацій, які проводять навчання навичок виживання, поводження зі зброєю і тактики. Серед них - Польська мережа виживальників, стрілецькі клуби, військові училища та волонтерські формування.
Інструктори зі стрільби зазначають, що попит на курси різко зріс після початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавні інциденти з безпілотниками, що порушують кордон країни, посилили інтерес до підготовки.
Програми для молоді
Окрему увагу приділяють молоді: організовують курси самооборони, навчання першої допомоги та базових навичок виживання, що допомагає формувати покоління, здатне реагувати на кризові ситуації та загрози безпеці.
Нагадуємо, що Польща виступила за ідею залучення сусідніх держав до перехоплення російських ракет і дронів, спрямованих на Україну, однак для реалізації цього кроку необхідне узгоджене рішення НАТО. Глава польського МЗС Радослав Сікорський зазначив, що подібна ініціатива отримала широку підтримку всередині країни - опитування свідчать, що більшість поляків позитивно ставляться до ідеї закриття неба над Україною.
Зазначимо, що Польща розширила національний санкційний список, включивши до нього дві компанії - SteelTrade та Omni GRP, які, за даними Національної податкової адміністрації, причетні до поставок сталі в Росію.