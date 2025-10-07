Польща ввела санкції проти компаній, пов’язаних з постачанням сталі до РФ

Польща внесла до санкційного списку ще дві компанії. Вони пов'язані з постачанням сталі до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як повідомляється, Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) у вівторок, 7 жовтня, оголосила про внесення до національного санкційного списку двох компаній - SteelTrade та Omni GRP.

Також під обмеження потрапили троє пов’язаних із ними осіб: Андрій Карпович, Вероніка Пенталь та Володимир Лещук. Вони є акціонерами або бенефіціарними власниками цих компаній.

"Внесення до санкційного списку є наслідком діяльності Національної податкової адміністрації в області перевірки зв'язків осіб або організацій з Російською Федерацією або Білоруссю, які можуть вплинути на безпеку Польщі", - заявили у KAS.

Зазначається, що OMNI GRP пов'язана з SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP, яка своєю чергою, пов'язана з іншими суб'єктами господарювання з групи "EMK", що працюють у металургійній промисловості в Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

За інформацією польської податкової, компанії експортували сталь з особливими характеристиками, придатну для лиття під високим тиском - матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов.

KAS наголошує, що існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.

Також було виявлено механізм, за допомогою якого продукція потрапляла до Росії через низку пов’язаних компаній, сприяючи зміцненню її промислового потенціалу.