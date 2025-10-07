ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща ввела санкції проти компаній, пов’язаних з постачанням сталі до РФ

Польща, Вівторок 07 жовтня 2025 20:58
UA EN RU
Польща ввела санкції проти компаній, пов’язаних з постачанням сталі до РФ Фото: Польща ввела санкції проти компаній, пов’язаних з постачанням сталі до РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща внесла до санкційного списку ще дві компанії. Вони пов'язані з постачанням сталі до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) у вівторок, 7 жовтня, оголосила про внесення до національного санкційного списку двох компаній - SteelTrade та Omni GRP.

Також під обмеження потрапили троє пов’язаних із ними осіб: Андрій Карпович, Вероніка Пенталь та Володимир Лещук. Вони є акціонерами або бенефіціарними власниками цих компаній.

"Внесення до санкційного списку є наслідком діяльності Національної податкової адміністрації в області перевірки зв'язків осіб або організацій з Російською Федерацією або Білоруссю, які можуть вплинути на безпеку Польщі", - заявили у KAS.

Зазначається, що OMNI GRP пов'язана з SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP, яка своєю чергою, пов'язана з іншими суб'єктами господарювання з групи "EMK", що працюють у металургійній промисловості в Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

За інформацією польської податкової, компанії експортували сталь з особливими характеристиками, придатну для лиття під високим тиском - матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов.

KAS наголошує, що існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.

Також було виявлено механізм, за допомогою якого продукція потрапляла до Росії через низку пов’язаних компаній, сприяючи зміцненню її промислового потенціалу.

Нагадаємо, вперше Польща ввела власні санкції проти Росії у 2022 році - після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді під обмеження потрапили 50 російських олігархів і компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Санкції проти Росії
Новини
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи