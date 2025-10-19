ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польские граждане массово осваивают курсы выживания на фоне угрозы РФ

Польша, Воскресенье 19 октября 2025 06:20
UA EN RU
Польские граждане массово осваивают курсы выживания на фоне угрозы РФ Иллюстративное фото: Польские граждане массово осваивают курсы выживания на фоне угрозы РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Польские граждане активно осваивают навыки выживания и тактики, посещают стрелковые полигоны и военные курсы, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.

В Польше наблюдается рост интереса к курсам выживания и военным тренингам среди гражданских, включая посещение стрелковых полигонов и участие в тактических учениях.

Издание The Telegraph отмечает, что это отражает растущую обеспокоенность возможной военной угрозой со стороны России, учитывая, что Польша может оказаться на передовой в случае конфликта.

Расширение базовой подготовки и бюджет обороны

Польское правительство намерено увеличить базовую военную подготовку для взрослых мужчин и выделяет на оборону около 4,5% ВВП в этом году — один из самых высоких показателей в Европе.

Такие меры подчеркивают серьезный подход страны к национальной безопасности и подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям.

Рост популярности военных и гражданских курсов

Все больше поляков обращаются к общественным и частным организациям, которые проводят обучение навыкам выживания, обращения с оружием и тактике. Среди них — Польская сеть выживателей, стрелковые клубы, военные училища и волонтерские формирования.

Инструкторы по стрельбе отмечают, что спрос на курсы резко вырос после начала полномасштабной войны в Украине, а недавние инциденты с беспилотниками, нарушающими границу страны, усилили интерес к подготовке.

Программы для молодежи

Отдельное внимание уделяется молодежи: организуются курсы самообороны, обучения первой помощи и базовых навыков выживания, что помогает формировать поколение, способное реагировать на кризисные ситуации и угрозы безопасности.

Напоминаем, что Польша выступила за идею привлечения соседних государств к перехвату российских ракет и дронов, направленных на Украину, однако для реализации этого шага необходимо согласованное решение НАТО. Глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что подобная инициатива получила широкую поддержку внутри страны — опросы показывают, что большинство поляков положительно относятся к идее закрытия неба над Украиной.

Отметим, что Польша расширила национальный санкционный список, включив в него две компании — SteelTrade и Omni GRP, которые, по данным Национальной налоговой администрации, причастны к поставкам стали в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов