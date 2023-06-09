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Польські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Ілюстративне фото: польські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через протест польських фермерів рух вантажівок з України через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Через страйк польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" оформлення вантажівок, які прямують до Польщі, тимчасово здійснюватися не буде", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на в'їзд в Україну будуть пропускати тільки транспорт з гуманітарним вантажем.

При цьому пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному режимі.

За попередніми даними, акція триватиме до 01:00 13 червня. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Протести у Польщі

Польські фермери протестують через наплив українського зерна на їхній ринок. Так, продукція з України має проходити транзитом до інших країн ЄС через Польщу. Проте зерно та деякі продукти осідали у Польщі, де продавалися за заниженими цінами.

У Хелмській комендатурі Польщі повідомили, що поліція стежить за забезпеченням порядку і безпеки протесту. В рамках акції з Польщі в Україну щогодини будуть пропускати по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускатимуть жодної.

Якщо черга буде занадто великою, транспортні засоби будуть перенаправляти на інші пункти перетину кордону.

У Палаті податкової адміністрації в Любліні зазначали, що сьогодні зранку близько 320 великовантажних автомобілів стояли в 9-годинній черзі на виїзд з Польщі в Україну в пункті пропуску "Дорогуськ".

Водночас українська сторона повідомляла, що в електронній черзі на в'їзд до Польщі зареєстровано 3185 вантажівок. За останню 12-годинну зміну в обидва боки в Дорогуську оформили 673 транспортні засоби.

Додамо, що це вже не перший протест польських фермерів. Наприклад, 7 червня вони влаштували протест перед пунктом пропуску "Медика".

Для того, щоб врегулювати ситуацію, 2 травня Єврокомісія заборонила імпорт деяких українських агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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