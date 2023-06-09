Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

"Из-за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" оформление грузовиков, которые следуют в Польшу, временно производиться не будет", - сказано в сообщении.

На въезд в Украину будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом.

При этом пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном режиме.

По предварительным данным, акция продлится до 01:00 13 июня. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Протесты в Польше

Польские фермеры протестуют из-за наплыва украинского зерна на их рынок. Так, продукция из Украины должна проходить транзитом в другие страны ЕС через Польшу. Однако зерно и некоторые продукты оседали в Польше, где продавались по заниженным ценам.

В Хелмской комендатуре Польши сообщили, что полиция следит за обеспечением порядка и безопасности протеста. В рамках акции из Польши в Украину каждый час будут пропускать по два грузовика, а из Украины в Польшу не будут пропускать ни одного.

Если очередь будет слишком большой, транспортные средства будут перенаправлены на другие пункты пересечения границы.

В Палате налоговой администрации в Люблине отмечали, что сегодня утром около 320 большегрузных автомобилей стояли в 9-часовой очереди на выезд из Польши в Украину в пункте пропуска "Дорогуск".

В то же время, украинская сторона сообщала, что в электронной очереди на въезд в Польшу зарегистрировано 3185 грузовиков. За последнюю 12-часовую смену в обе стороны в Дорогуске оформили 673 транспортных средства.

Это уже не первый протест польских фермеров. К примеру, 7 июня они устроили протест перед пунктом пропуска "Медика".

Для того, чтобы урегулировать ситуацию, 2 мая Еврокомиссия запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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