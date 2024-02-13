Польські фермери заблокували п’ять пунктів: яка ситуація на українському кордоні

Польські фермери станом на ранок 13 лютого заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоїть понад тисяча вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Станом на зараз (блокують - ред.) п'ять пунктів пропуску", - сказав він.

За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій на напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"Фактично, це 5 напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажівок", - додав Демченко.

Він повідомив, що пропускається невеличка кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати по кожному з напрямків 1-2-3 автівки як в бік Польщі, так і на виїзд. "Все залежить від організаторів та учасників та їх бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", - пояснив речник.

Черги на кордоні

Щодо черг, то станом на сьогоднішній ранок на всіх цих 5 напрямках в чергах перебувають десь 1250 вантажних транспортних засобів, розповів Демченко. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської". "Це на території Польщі ті вантажівки, які очікують на можливість перетину кордону в бік України", - сказав він.

Краща ситуація у напрямку пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів", там практично черги відсутні. "Але кожен пункт пропуску має свої особливості. Бо десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тон. Тобто великі транспортні засоби. До прикладу у напрямку пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів" можуть перетинати кордон вантажівки менш як 7,5 тонн, які перевозять вантажі або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тон", - розповів Демченко.

За його словами, черга збільшується. "Ми також бачимо і зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які змогли перетнути кордон. Особливо це добре відчувається у напрямку пункту пропуску "Ягодин". Бо у звичайні дні, коли рух не блокувався, за добу цей напрямок перетинало десь 1200-1400 вантажівок в обох напрямках, а в окремі дні могло бути й більше. Але до прикладу за вчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, 7 з яких в бік Польщі, а інші в бік України. Днем раніше кількість перетинів кордону була на рівні 145 вантажівок за добу", - сказав спікер.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери почали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Раніше польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Максимальний негативний ефект від таких обмежень припав на листопад 2023 року. За оцінками НБУ, прямі втрати становили близько 160 млн доларів для експорту товарів та 500 млн доларів для імпорту.

Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково - для імпорту.