НБУ оцінив втрати експортерів та імпортерів від блокування західного кордону України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

Максимальний негативний ефект від таких обмежень припав на листопад 2023 року. За оцінками НБУ, прямі втрати становили близько 160 млн доларів для експорту товарів та 500 млн доларів для імпорту.

"Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково - для імпорту", - йдеться в огляді.

Крім того, у середині січня було оголошено про припинення блокування кордону польськими протестувальниками, що знизить втрати імпорту в січні до 150-200 млн доларів, зазначається в огляді.

НБУ очікує, що окремі обмеження з боку країн-сусідів триватимуть у лютому-березні, а далі припиняться. Втрати імпорту за цей період становитимуть 100 млн доларів щомісяця.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Блокада кордону не могла не позначитися на суспільній думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.