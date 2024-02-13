Польские фермеры заблокировали пять пунктов: какова ситуация на украинской границе

Польские фермеры на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоит более тысячи грузовиков.

"По состоянию на данный момент (блокируют - ред.) пять пунктов пропуска", - сказал он.

По его словам, еще вчера до 10:00 польские фермеры блокировали два направления: "Ягодин" и "Рава-Русская". А уже после 10:00 они возобновили блокировку "Шегини" и расширили географию своих действий по направлениям пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

"Фактически это 5 направлений, где на территории Польши блокируется движение для грузовиков", - добавил Демченко.

Он сообщил, что пропускается небольшое количество грузовиков. Фактически за час могут пропускать по любому из направлений 1-2-3 автомобиля как в сторону Польши, так и на выезд. "Все зависит от организаторов и участников и их желания пропустить автомобили через свои условные места, где они блокируют движение. К счастью, не блокируется движение для других категорий транспорта. Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу по обоим направлениям", - пояснил спикер.

Очереди на границе

Что касается очередей, то на сегодняшнее утро на всех этих 5 направлениях в очередях находятся где-то 1250 грузовых транспортных средств, рассказал Демченко. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы-Русской". "Это на территории Польши те грузовики, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины", - сказал он.

Лучше ситуация в направлении пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов", там практически очереди отсутствуют. "Но каждый пункт пропуска имеет свои особенности. Потому что где-то могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн. То есть большие транспортные средства. К примеру, в направлении пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики менее 7,5 тонн которые перевозят грузы или пустые грузовики весом более 7,5 тонн", - рассказал Демченко.

По его словам, очередь увеличивается. "Мы также видим и уменьшение количества грузовых транспортных средств, которые смогли пересечь границу. Особенно это хорошо чувствуется в направлении пункта пропуска "Ягодин". Потому что в обычные дни, когда движение не блокировалось, за сутки это направление пересекало где-то 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях, а в отдельные дни могло быть и больше. Но к примеру за вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых в сторону Польши, а другие в сторону Украины. Днем ранее количество пересечений границы было на уровне 145 грузовиков в сутки", - сказал спикер.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя упразднить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Ранее польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Максимальный негативный эффект от таких ограничений пришелся на ноябрь 2023 года. По оценкам НБУ, прямые потери составили около 160 млн. долларов для экспорта товаров и 500 млн. долларов для импорта.

Однако достаточно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в частности морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично импорта.