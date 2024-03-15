Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною: в чому причина

Польські аграрії заблокували пункт пропуску "Хижне" на кордоні зі Словаччиною. Протест триватиме до кінця березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Інформацію щодо протесту "Радіо Свободі" підтвердили у ґміні Яблонка. Блокаду було розпочато о 10:00 за місцевим часом (о 09:00 за київським часом).
Як стверджують фермери, протест було розпочато через те, що саме цими дорогами в Польщі нібито заїжджає агропродукція з України та Росії.
Згідно з попередніми даними, блокада утримуватиметься до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" щодо легкового транспорту та автобусів не вводитиметься.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.
Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:
5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".
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