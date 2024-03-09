Демченко: певний час спостерігали зниження активності ДРГ, але загроза нікуди не зникає

Певний час спостерігалось зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Втім, загроза нікуди не зникає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує використовувати свої ДРГ, які планують або хочуть зайти на наші території", - розповів Демченко.

Також речник ДПСУ розповів про нещодавню спробу ворожої ДРГ прорвати кордон у Сумській області. За його словами, наші військові відразу відкрили вогонь по росіянах. Зокрема вибивати ворога з нашої території допомогли й артилерійські підрозділи.

У тому ж числі росіяни застосовують диверсантів й по Харківському напрямку.

"Тому поки матимемо такого сусіда - загроза заходу ДРГ залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Сумської, Харківської, Чернігівської областей з різноманітного озброєння. Щодня це сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав речник ДПСУ.

Російські ДРГ

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.