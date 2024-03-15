Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией: в чем причина

Польские аграрии заблокировали пункт пропуска "Хижнее" на границе со Словакией. Протест продлится до конца марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Информацию о протесте "Радио Свободе" подтвердили в гмине Яблонка. Блокада была начата в 10:00 по местному времени (в 09:00 по киевскому времени).
Как утверждают фермеры, протест был начат из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу якобы заезжает агропродукция из Украины и России.
Согласно предварительным данным, блокада будет удерживаться до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" в отношении легкового транспорта и автобусов вводиться не будут.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.
Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:
5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".
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