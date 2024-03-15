Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией: в чем причина

Информацию о протесте "Радио Свободе" подтвердили в гмине Яблонка. Блокада была начата в 10:00 по местному времени (в 09:00 по киевскому времени).

Как утверждают фермеры, протест был начат из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу якобы заезжает агропродукция из Украины и России.

Согласно предварительным данным, блокада будет удерживаться до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" в отношении легкового транспорта и автобусов вводиться не будут.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Шегини";

"Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".