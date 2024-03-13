Польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

Польські фермери відновили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Блокування руху було відновлено о 10:00 за варшавський часом (11:00 за київським часом). Зокрема, мова йде про:
"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", - додає пресслужба.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.
Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:
5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".
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