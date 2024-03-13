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Польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

Фото: польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польські фермери відновили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Блокування руху було відновлено о 10:00 за варшавський часом (11:00 за київським часом). Зокрема, мова йде про: 

  • блокування протестувальниками автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
  • блокування протестувальниками автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску; 

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", - додає пресслужба.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині";
  • "Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".

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