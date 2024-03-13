Польские фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Корчева - Краковец"

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Блокировка движения была возобновлена в 10:00 по варшавскому времени (11:00 по киевскому времени). В частности, речь идет о:
"Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно", - добавляет пресс-служба.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.
Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:
5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".
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