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Польские фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Корчева - Краковец"

Фото: польские фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Корчева - Краковец" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Блокировка движения была возобновлена в 10:00 по варшавскому времени (11:00 по киевскому времени). В частности, речь идет о: 

  • блокировании протестующими автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Польши и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;
  • блокировании протестующими автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска; 

"Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно", - добавляет пресс-служба.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".

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