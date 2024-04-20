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Поляки частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП

Польща, Субота 20 квітня 2024 14:47
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Поляки частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП Фото: поляки частково відновлять пропуск вантажівок в одному КПП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП на кордоні з Україною. Йдеться про пункт пропуск "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Польські протестувальники планують пропускати на в'їзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 у неділю, 21 квітня.

Блокада кордону

З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

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Польща Прикордонна служба
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