Польські фермери припинили блокаду на КПП "Медика-Шегині": яка зараз ситуація

"Польські фермери припинили блокаду на пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною", - заявив він.

У розмові з виданням Демченко зазначив, що за інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед КПП "Медика-Шегині".

Яка ситуація на пункті "Медика-Шегині"

За словами представника ДПСУ, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

На даний час на в'їзд в Україну перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок, каже Демченко

Прикордонники закликають водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Акції польських перевізників на кордоні та блокада "Медика-Шегині"

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. У Польщі планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

При цьому з 4 грудня на кордоні запрацював ПП для порожніх вантажівок на виїзд з України. А 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.

Раніше сьогодні, 6 січня, стало відомо, що польські протестувальники призупиняють блокувати перехід "Медика-Шегині". Це стало результатом домовленостей між ними та міністром сільського господарства Польщі.