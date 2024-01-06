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Польські фермери припинили блокаду на КПП "Медика-Шегині": яка зараз ситуація

Фото: польські фермери розблокували один із пунктів пропуску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Дмитро Левицький

Польські аграрії сьогодні, 6 січня, припинили блокування перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Рух вантажівок там тепер відновлено.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Польські фермери припинили блокаду на пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною", - заявив він.

У розмові з виданням Демченко зазначив, що за інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед КПП "Медика-Шегині". 

Яка ситуація на пункті "Медика-Шегині"

За словами представника ДПСУ, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють аби забезпечити пропуск  максимальної кількості вантажівок.

На даний час на в'їзд в Україну перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок, каже Демченко

Прикордонники закликають водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Акції польських перевізників на кордоні та блокада "Медика-Шегині"

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. У Польщі планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

При цьому з 4 грудня на кордоні запрацював ПП для порожніх вантажівок на виїзд з України. А 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.

Раніше сьогодні, 6 січня, стало відомо, що польські протестувальники призупиняють блокувати перехід "Медика-Шегині". Це стало результатом домовленостей між ними та міністром сільського господарства Польщі.

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