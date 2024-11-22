Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині", - Держмитслужба

Згідно з попередньою інформацією, 23 листопада польські фермери готують страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Автобуси й авто пропускатимуть в обидва напрямки без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.
"Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін", - додає Держмитслужба.
Водночас обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - зазначає Держмитслужба.
Як додають у Держприкордонслужбі, акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.
Польські фермери раніше анонсували нові протести, які повинні були тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".
Прикордонники попередили про можливі затримки руху на польському кордоні, а митна служба зазначила, що в районі КПП "Медика - Шегині" тривають ремонтні роботи, що також може призвести до затримок.
Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.
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