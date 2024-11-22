Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині", - Держмитслужба

Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.

"Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін", - додає Держмитслужба.

Водночас обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години;

на виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - зазначає Держмитслужба.

Як додають у Держприкордонслужбі, акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Страйки на кордоні з Польщею

Польські фермери раніше анонсували нові протести, які повинні були тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".

Прикордонники попередили про можливі затримки руху на польському кордоні, а митна служба зазначила, що в районі КПП "Медика - Шегині" тривають ремонтні роботи, що також може призвести до затримок.

Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.