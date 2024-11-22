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Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині", - Держмитслужба

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з попередньою інформацією, 23 листопада польські фермери готують страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Автобуси й авто пропускатимуть в обидва напрямки без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом. 

"Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін", - додає Держмитслужба. 

Водночас обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

  • на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці  впродовж години;
  • на виїзд з України -  рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - зазначає Держмитслужба. 

Як додають у Держприкордонслужбі, акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням

Страйки на кордоні з Польщею

Польські фермери раніше анонсували нові протести, які повинні були тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині". 

Прикордонники попередили про можливі затримки руху на польському кордоні, а митна служба зазначила, що в районі КПП "Медика - Шегині" тривають ремонтні роботи, що також може призвести до затримок.

Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.

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