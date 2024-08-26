На пункті пропуску "Шегині" відсьогодні починаються ремонтні роботи: можливі затримки

Сьогодні, 26 серпня, о 09:00 на пункті пропуску "Шегині - Медика" розпочнуться ремонтні роботи, через які можливі затримки при перетині кордону.

Як повідомляє польська сторона, ремонт двох смуг руху призведе до сповільнення виїзду вантажного транспорту та автобусів з України до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

Митна служба України просить враховувати цю інформацію при плануванні маршруту, щоб уникнути можливих затримок.

Пункт пропуску "Шегині - Медика" є одним з найбільш завантажених автомобільних та пішохідних переходів на кордоні України з Польщею. Розташований він у Львівській області, неподалік від села Шегині, на автошляху М11. З польського боку розташований пункт пропуску "Медика".