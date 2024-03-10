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Польські фермери планують нові масштабні протести

Фото: польські фермери планують нові масштабні протести (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк у Польщі, який відбудеться в "кожній ґміні та повіті" 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За словами фермера, 20 березня зупиниться вся Польща: діти не зможуть потрапити до школи, люди - на роботу. Він додав, що страйк "б перекриватимуть обласні та районні міста, дороги". 

"Фермери стикаються з серйозними проблемами через відсутність державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить усе, що в його силах. Ми залишаємося без будь-якої підтримки", - сказав 

Блокада на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Причиною стало незадоволення фермерів транзитом українського зерна через Польщу.

Польські фермери використовують блокування кордону з Україною, де триває війна, як засіб тиску на власний уряд та Єврокомісію, щоб отримати поступки щодо так званої "Зеленої угоди".

Вже 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з польськими фермерами зауважив, що не буде закривати польський кордон для товарів з-за меж Євросоюзу. За його словами, наразі у нього "зв'язані руки", проте він спробує переконати Єврокомісію піти на поступки щодо так званої "Зеленої угоди".

 

 

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ПольщаВаршаваВійна в УкраїніФермери