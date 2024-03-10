Польские фермеры планируют новые масштабные протесты

По словам фермера, 20 марта остановится вся Польша: дети не смогут попасть в школу, люди – на работу. Он добавил, что забастовка " будут перекрывать областные и районные города, дороги".

"Фермеры сталкиваются с серьезными проблемами из-за отсутствия государственной поддержки, хотя премьер-министр делает все, что в его силах. Мы остаемся без какой-либо поддержки", - сказал

Блокада на границе с Польшей

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Причиной стало недовольство фермеров транзитом украинского зерна через Польшу.

Польские фермеры используют блокировку границы с Украиной, где идет война, как средство давления на собственное правительство и Еврокомиссию, чтобы получить уступки по так называемому "Зеленому соглашению".

Уже 9 марта премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с польскими фермерами отметил, что не будет закрывать польскую границу для товаров из-за пределов Евросоюза. По его словам, сейчас у него "связаны руки", однако он попытается убедить Еврокомиссию пойти на уступки по так называемому "Зеленому соглашению".