Туск на зустрічі з фермерами заявив, що не закриватиме польський кордон

Прем'єр Польщі Дональд Туск на зустрічі з польськими фермерами заявив, що не буде закривати польський кордон для товарів з-за меж Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP .

Сьогодні відбулася зустріч польського уряду з лідерами фермерських протестів. Зустріч завершилася безрезультатно, оскільки жодної угоди не було досягнуто.

Один з лідерів фермерських протестів Анджей Собоцінський, який брав участь у зустрічі, розповів виданню, що розмова з урядом була про "дрібниці", а прем'єр Туск сказав фермерам, що у нього "зв'язані руки", але пообіцяв спробувати переконати Єврокомісію піти на поступки щодо так званої "Зеленої угоди".

"Щодо кордону, то він сказав, що не буде закривати кордон. Він краще виведе надлишок зерна з польського ринку... Це було б певним вирішенням проблеми, бо дало б фермерам можливість спорожнити свої склади та збирати новий урожай", - сказав Собоцінський.

Блокада на кордоні з Польщею

Нагадаємо, польські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Фермери виступають проти транзиту українського зерна через Польщу, бо вважають, що воно може залишатися на польському ринку.

Крім того, польські фермери використовують блокаду кордону з Україною, яка перебуває у війні з РФ, для тиску на власний уряд та Єврокомісію, щоб отримати поступки щодо так званої "Зеленої угоди".

Нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава та Київ нібито обговорюють можливість тимчасового закриття спільного кордону для торгівлі. Однак в Україні обговорення такого питання заперечили.

Крім того, глава українського уряду Денис Шмигаль запропонував Польщі план врегулювання кризи на кордоні. А президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна буде захищати свій бізнес, якщо не вдасться вирішити кризу на кордоні з Польщею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.