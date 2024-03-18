Польські фермери перекрили ключове шосе біля кордону з Німеччиною
Польська поліція перекриває рух від автомагістралі А2, поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Організатори заявляють, що акція триватиме до середи, 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Radio Zet.
В неділю, 17 березня, о 13:00 розпочалася сільськогосподарська блокада на польсько-німецькому кордоні. Речник польської поліції, заступник інспектора Марчін Малуди, повідомив, що "рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито з обох боків". Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі.
"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", - кажуть протестуючі фермери. Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.
Фермери протягом місяців періодично проводили протести проти політики ЄС та національного уряду. Міністри з ЄС закликали блок прискорити перегляд своєї політики, щоб зменшити подібні заворушення.
Нагадаємо, польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.
За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.
Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.
Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".
"Наразі на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.
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