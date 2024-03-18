Польські фермери перекрили ключове шосе біля кордону з Німеччиною

Польська поліція перекриває рух від автомагістралі А2, поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Організатори заявляють, що акція триватиме до середи, 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Radio Zet.

В неділю, 17 березня, о 13:00 розпочалася сільськогосподарська блокада на польсько-німецькому кордоні. Речник польської поліції, заступник інспектора Марчін Малуди, повідомив, що "рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито з обох боків". Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі. "Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", - кажуть протестуючі фермери. Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними. Фермери протягом місяців періодично проводили протести проти політики ЄС та національного уряду. Міністри з ЄС закликали блок прискорити перегляд своєї політики, щоб зменшити подібні заворушення.