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Польські фермери можуть знову заблокувати кордон з Україною, - ДПСУ

Вівторок 08 жовтня 2024 13:29
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Польські фермери можуть знову заблокувати кордон з Україною, - ДПСУ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 жовтня, польські фермери можуть заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед одним із пунктів пропуску. Протести триватимуть до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як розповіли в ДПСУ, мова йде про пункт пропуску "Медика-Шегині". Як й згадувалось вище, блокування руху, згідно зі інформацією від польської сторони, триватиме до 31 грудня 2024-го.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - додає ДПСУ.

Протести польських фермерів й перевізників

6 листопада 2023-го польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планувалося продовжити до початку січня 2024 року. Внаслідок протестів були заблоковані кілька напрямків, що призвело до того, що на годину випускали та впускали не більше однієї фури. Пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

На початку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокади відновилися.

Лише наприкінці квітня польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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