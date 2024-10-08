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Польские фермеры могут снова заблокировать границу с Украиной, - ГПСУ

Вторник 08 октября 2024 13:29
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Польские фермеры могут снова заблокировать границу с Украиной, - ГПСУ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 октября, польские фермеры могут заблокировать движение грузовых транспортных средств перед одним из пунктов пропуска. Протесты продлятся до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказали в ГПСУ, речь идет о пункте пропуска "Медика-Шегини". Как и упоминалось выше, блокировка движения, согласно информации от польской стороны, продлится до 31 декабря 2024-го.

"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - добавляет ГПСУ.

Протесты польских фермеров и перевозчиков

6 ноября 2023-го польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировалось продолжить до начала января 2024 года. В результате протестов были заблокированы несколько направлений, что привело к тому, что в час выпускали и впускали не более одной фуры. Позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

В начале этого года ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале протесты и блокады возобновились.

Только в конце апреля польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

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