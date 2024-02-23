Польські фермери можуть заблокувати кордон ще й з Німеччиною

Польські фермери можуть розшити свій протест. Аграрії оголосили, що хочуть заблокувати кордон ще й з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, польські фермери продовжать блокувати дорогу S3, протест, ймовірно, продовжиться до 20 березня. Також після вихідних польські фермери хочуть відновити акцію протесту на німецькому кордоні. Вони планують повністю перекрити рух на кордоні та цілодобово страйкувати.

Зазначається, що рух вантажівок збираються направити в об'їзд. Проте плани фермерів ще можуть змінитися.

Підприємці своєю чергою виступили проти блокування трас. Петицію до мера прикордонного міста Слубіце надіслали власники транспортних компаній, АЗС, автомайстерень, мийок, складів і торговці.

Міжнародні транспортні компанії також погрожують фермерам судовими позовами за збитки.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також вчора Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.