Польские фермеры могут заблокировать границу еще и с Германией

Польские фермеры могут расшить свой протест. Аграрии объявили, что хотят заблокировать границу еще и с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечает издание, польские фермеры продолжат блокировать дорогу S3, протест, вероятно, продлится до 20 марта. Также после выходных польские фермеры хотят возобновить акцию протеста на немецкой границе. Они планируют полностью перекрыть движение на границе и круглосуточно бастовать.

Отмечается, что движение грузовиков собирается направить в объезд. Однако планы фермеров могут измениться.

Предприниматели в свою очередь выступили против блокировки трасс. Петицию к мэру пограничного города Слубице направили владельцы транспортных компаний, АЗС, автомастерских, моек, складов и торговцы.

Международные транспортные компании также угрожают фермерам судебными исками за ущерб.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также вчера Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.