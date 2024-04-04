Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, - ДПСУ

"Продовжується блокування саме трьох напрямків "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - сказав речник.

Демченко зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні України та Польщі. Він може пропустити 1200-1400 вантажівок за добу. Але за минулу добу у бік України приїхало лише 70 вантажних авто.

За його словами, станом на ранок 4 квітня на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок.

Також є черги на розблокованих КПП. У "Краківці" 500 вантажівок стоять у черзі, у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску є черги.