Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, - ГПСУ

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной. Грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Продолжается блокировка именно трех направлений "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств за час", - сказал спикер.
Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" - крупнейшее инфраструктурное направление на границе Украины и Польши. Он может пропустить 1200-1400 грузовиков за сутки. Но за минувшие сутки в сторону Украины приехало всего 70 грузовых автомобилей.
По его словам, на утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков.
Также есть очереди на разблокированных КПП. В "Краковце" 500 грузовиков стоят в очереди, в "Шегинях" - 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Однако недавно был разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.
Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.
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