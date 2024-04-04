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Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, - ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной. Грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Продолжается блокировка именно трех направлений "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств за час", - сказал спикер.

Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" - крупнейшее инфраструктурное направление на границе Украины и Польши. Он может пропустить 1200-1400 грузовиков за сутки. Но за минувшие сутки в сторону Украины приехало всего 70 грузовых автомобилей.

По его словам, на утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков.

Также есть очереди на разблокированных КПП. В "Краковце" 500 грузовиков стоят в очереди, в "Шегинях" - 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

 

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно был разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

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