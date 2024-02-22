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Польські фермери анонсували масштабні протести у Варшаві: дата

Фото: польські фермери анонсували масштабні протести у Варшаві (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери анонсували нові масштабні протести, які відбудуться у вівторок, 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як заявили фермери, протести будуть відбуватись у столиці Польщі - Варшаві, та пройдуть під гаслом "Зоряний марш на столицю".

За даними видання, фермери планують зібратися перед Палацом культури і науки, звідти попрямувати до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Також фермери планують зустрітись з самим Туском та представити йому петицію, в якій вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з "Зеленої угоди" ЄС.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Пізніше Туск заявив, що проведе зустріч з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорять питання блокади польськими фермерами кордону з Україною

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