Блокада кордону стане проблемою ЄС. Польща хоче участі Єврокомісії у вирішенні кризи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе зустріч з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорять питання блокади польськими фермерами кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie radio 24.

" Ми повинні знайти спільне рішення для захисту польських інтересів і від цього не відмовимося. Це також вимагає продовження технічних переговорів, також з Європейським Союзом", - заявив Туск.

За його словами, зустріч з фон дер Ляєн відбудеться у п'ятницю, 23 лютого. Він планує звернути її увагу на необхідність скорегувати європейську політику.

" Ми захищаємо інтереси не лише польських фермерів на польському кордоні з Україною. Це європейський кордон", - зазначив Туск.

Він запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією.

Водночас спікер парламенту Польщі Шимон Головня заявив, що для вирішення проблеми на польсько-українському кордоні необхідно залучити інституції ЄС. Він зауважив, що не можна допустити торговельного конфлікту з Україною, оскільки це загрожуватиме безпеці кожної країни Європейського Союзу.

" Ми не можемо допустити, щоб ситуація, в якій ми починаємо з нашими союзниками, з якими ми поділяємо фундаментальний геополітичний інтерес, мала розбіжності, які могли б призвести до нашого розпаду", - сказав він.

Він також додав, що президент Анджей Дуда також має долучитися до польсько-українських переговорів.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

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