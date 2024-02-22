Польские фермеры анонсировали масштабные протесты в Варшаве: дата

Как заявили фермеры, протесты будут проходить в столице Польши - Варшаве и пройдут под лозунгом "Звездный марш на столицу".

По данным издания, фермеры планируют собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда направиться в Сейма, а затем в офис премьер-министра Польши Дональда Туска.

Также фермеры планируют встретиться с Туском и представить ему петицию, в которой они требуют ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода польского правительства из "Зеленого соглашения" ЕС.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Позже Туск заявил, что проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной

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