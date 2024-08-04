Літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем

У суботу, 3 серпня, шведські та німецькі літаки перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та пост Повітряних сил Німеччини у соцмережі Х.

За словами речника Військово-повітряних сил ФРН, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднялися у небо на операцію з перехоплення, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки РФ тримали курс на Латвію, яка є країною НАТО.

Він припустив, що пілоти Су, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчанням за участю військових кораблів.

Також речник уточнив, що на авіації РФ були вимкнені транспондери і росіяни не відповідали на радіо запити. Крім того, план польоту літаків не повідомляли заздалегідь, як зазвичай буває в акваторії Балтійського моря.

Представник ВПС Німеччини додав, що пілоти Су-30 поводилися недружньо, не співпрацювали і не реагували на сигнали, але й не були агресивними.