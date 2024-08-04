Літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем
У суботу, 3 серпня, шведські та німецькі літаки перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та пост Повітряних сил Німеччини у соцмережі Х.
За словами речника Військово-повітряних сил ФРН, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднялися у небо на операцію з перехоплення, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки РФ тримали курс на Латвію, яка є країною НАТО.
Він припустив, що пілоти Су, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчанням за участю військових кораблів.
Також речник уточнив, що на авіації РФ були вимкнені транспондери і росіяни не відповідали на радіо запити. Крім того, план польоту літаків не повідомляли заздалегідь, як зазвичай буває в акваторії Балтійського моря.
Представник ВПС Німеччини додав, що пілоти Су-30 поводилися недружньо, не співпрацювали і не реагували на сигнали, але й не були агресивними.
Подібні інциденти
Нагадаємо, що в березні 2024 року винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень перехоплювали військові літаки РФ. У ті рази росіяни так само не надавали плани польотів. Зазначимо, що випадки з перехопленнями відбуваються вже далеко не вперше.
Також РБК-Україна писало, що 26 липня російське судно незаконно увійшло в територіальні води Фінляндії в районі на південь від Хаміна.
За даними прикордонної охорони, кордони порушило російське науково-дослідне судно "Михайло Казанський". Незаконний перетин кордону було зафіксовано системами спостереження прикордонної охорони, а також патрулем берегової охорони. Судно РФ пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.
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