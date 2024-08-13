Польские F-16 перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем

Польские истребители F-16 вчера, 12 августа, взлетали для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Он предназначен для разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

"12 августа 2024 года дежурная пара F-16 Польши перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем", - сказано в сообщении Оперативного командования. Там уточнили, что российский Ил-20, который был перехвачен истребителями, выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве. При этом самолет-разведчик РФ не нарушал воздушное пространство Польши.