Польские F-16 перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем
Польские истребители F-16 вчера, 12 августа, взлетали для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Он предназначен для разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.
"12 августа 2024 года дежурная пара F-16 Польши перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем", - сказано в сообщении Оперативного командования.
Там уточнили, что российский Ил-20, который был перехвачен истребителями, выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
При этом самолет-разведчик РФ не нарушал воздушное пространство Польши.
Провокации России
Напомним, российские военные самолеты уже неоднократно летали над Балтийским морем. Вероятно, одной из целей таких действий РФ является провокация.
В частности, 3 августа шведские и немецкие боевые самолеты перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем.
Также 15 июня стало известно, что российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции.
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