Польське місто прибрало прапор України з ратуші через рішення Зеленського

15:05 01.06.2026 Пн
Символ солідарності, який провисів чотири роки, зняли за один день
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Любліні з ратуші зняли прапор України (Getty Images)

Влада Любліна зняла прапор України з будівлі міської ратуші, який вивісили там ще у 2022 році на знак солідарності. Причина - указ президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання WP Wiadomości.

Приводом стало рішення Зеленського присвоїти підрозділу ССО "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".

Указ викликав гостру реакцію у Польщі - від МЗС до президента Навроцького.

Ратуша Любліна поширила заяву, в якій йдеться, що місто приєдналося до інших польських міст. Чиновники поділяють критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві щодо рішення Зеленського.

"Прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення, завдає болю пам'яті польських жертв та ускладнює будівництво щирого діалогу", — зазначили у міськраді.

Водночас Люблін наголошує, що залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. "Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою агресії", — йдеться у заяві.

Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА .

Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.

«Я думаю, що це дуже поганий момент. Я хотів би нагадати вам, що українці досі тримають лінію фронту далеко від нас. Вони певною мірою воюють з росіянами від нашого імені. А тепер ми відвертаємось від них? Тож це не закінчується погано. Для мене це крок по тонкому льоду », – сказав мешканець Любліна.

Нагадаємо, 26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь заявив, що розглядає позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди республіки.

МЗС України відповіло, що Київ не мав наміру ображати польський народ — для України УПА символізує виключно спротив московській імперській політиці.

