Польский город убрал флаг Украины с ратуши из-за решения Зеленского

Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО "Север" почетное наименование "имени Героев УПА".

Указ вызвал острую реакцию в Польше - от МИД до президента Навроцкого.

Ратуша Люблина распространила заявление, в котором говорится, что город присоединился к другим польским городам. Чиновники разделяют критическую позицию польского МИД и посольства Польши в Киеве относительно решения Зеленского.

"Прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, причиняет боль памяти польских жертв и затрудняет строительство искреннего диалога", - отметили в горсовете.

В то же время Люблин отмечает, что остается союзником Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность. "Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, который стал жертвой агрессии", - говорится в заявлении.

Среди жителей города мнения о снятии флага разделились. Одни поддерживают это решение, ссылаясь на неприемлемую похвалу УПА.

Другие считают его несвоевременным, отмечая, что украинцы до сих пор воюют на передовой против российских военных.

"Я думаю, что это очень плохой момент. Я хотел бы напомнить вам, что украинцы до сих пор держат линию фронта далеко от нас. Они в определенной степени воюют с россиянами от нашего имени. А теперь мы отворачиваемся от них? Так что это не заканчивается плохо. Для меня это шаг по тонкому льду", - сказал житель Люблина.