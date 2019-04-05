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Польская церковь поддерживает ПЦУ

Новости » Общество    05.04.2019 - 12:59
Польская церковь поддерживает ПЦУ
Иллюстративное фото (GettyImages)

Так, Польская православная церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине

Польская автокефальная православная церковь поддерживает автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии Собора епископов, сообщает Cerkvarium.

Это заявление стало ответом на письма по делу автокефалии ПЦУ.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной церкви в Украине однозначно информируем, что Польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви православной в Украине", - отмечается в сообщении.

В канцелярии подчеркивают, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматично-каноническими нормами в отношении целой церкви, а не группы раскольников".

Согласно сообщению, Польская православная церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

Напомним, ранее в Кабинете министров отреагировали на просьбу УПЦ МП к Вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос для ПЦУ. Так, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко прокомментировал соответствующее обращение УПЦ МП. По его словам, давление на Константинополь возобновляется с новой силой.

Как писало РБК-Украина ранее, УПЦ МП попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии ПЦУ. Так, Синод УПЦ МП принял заявление о текущей ситуации, в котором констатировал "убытки украинскому православию".

Добавим, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ открыта к сотрудничеству и диалогу.

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