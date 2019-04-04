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В Кабмине отреагировали на просьбу УПЦ МП отозвать томос

Новости » Общество    04.04.2019 - 11:53
В Кабмине отреагировали на просьбу УПЦ МП отозвать томос
Фото: Вячеслав Кириленко (kmu.gov.ua)

Кириленко подчеркнул, что давление на Константинополь возобновляется с новой силой

В Кабинете министров отреагировали на просьбу Украинской православной церкви Московского патриархата к Вселенскому патриарху Варфоломея отозвать томос для Православной церкви Украины. Так, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко прокомментировал соответствующее обращение УПЦ МП в своем Twitter.

Он подчеркнул, что давление на Константинополь возобновляется с новой силой.

В Кабмине отреагировали на просьбу УПЦ МП отозвать томос

"В предчувствии близкого реванша УПЦ МП призвала Вселенского патриарха Варфоломея "отозвать Томос". Давление на Константинополь возобновляется с новой силой. Цель - отмена автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины. Необходимое условие - изменение действующего президента. И тут не до шуток", - написал вице-премьер.

Кроме того, архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook также прокомментировал заявление Синода митрополии РПЦ по отзыву томоса.

"Цель понятна: из-за очевидной невозможности достичь всеправославного согласия в "украинском вопросе" (Москва и ее союзники будут против) - опять вернуть ситуацию к состоянию перед 2018 годом", - написал он.

Напомним, ранее УПЦ МП попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии ПЦУ. Так, Синод УПЦ МП принял заявление о текущей ситуации, в котором констатировал "ущерб украинскому православию".

Как писало РБК-Украина ранее, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ открыта к сотрудничеству и диалогу.

Добавим также, в оккупированном Крыму через подконтрольный РФ "суд" пытаются отобрать единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.

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