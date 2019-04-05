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Польська церква підтримує ПЦУ

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 12:59
Польська церква підтримує ПЦУ
Ілюстративне фото (GettyImages)

Так, Польська православна церква співпрацює з іншими помісними церквами задля врегулювання церковного питання в Україні

Польська автокефальна православна церква підтримує автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в офіційній заяві канцелярії Собору єпископів, повідомляє Cerkvarium.

Ця заява стала відповіддю на листи у справі автокефалії ПЦУ.

"Від імені Собору єпископів ПАПЦ, у відповідь на листи у справі автокефалії Православної церкви в Україні однозначно інформуємо, що Польська автокефальна православна церква була і є за визнання повної самостійності - автокефалії Церкви православної в Україні", - зазначається у повідомленні.

У канцелярії підкреслюють, що "надання автокефалії повинно відбуватися відповідно до догматично-канонічних норм по відношенню до цілої церкви, а не групи розкольників".

Відповідно до повідомлення, Польська православна церква співпрацює з іншими помісними церквами задля врегулювання церковного питання в Україні.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів відреагували на прохання УПЦ МП до Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос для ПЦУ. Так, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко прокоментував відповідне звернення УПЦ МП. За його словами, тиск на Константинополь поновлюється з новою силою.

Як писало РБК-Україна раніше УПЦ МП попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію ПЦУ. Так, Синод УПЦ МП прийняв заяву про поточну ситуацію, в якому констатував "збитки українському православ'ю".

Додамо, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що ПЦУ відкрита до співпраці і діалогу.

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