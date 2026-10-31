Польська опозиція вимагає оголосити Туску вотум недовіри

В Польщі хочуть ініціювати вотум недовіри кабінету міністрів прем'єра Дональда Туска та пропонують сформувати новий технічний уряд.

Про це заявив експрем'єр-міністр Польщі та лідер нового політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X .

За словами Моравецького, пропонується створити технічний уряд під керівництвом Марека Юрека, який керуватиме країною до проведення виборів нової парламентської більшості.

Також політик наголосив на необхідності перезавантаження Конституційного Трибуналу, що, на його думку, підтримують різні політичні сили - від "Разом" і "Росвиток плюс" до "Конфедерації".

Моравецький різко розкритикував діяльність нинішньої коаліції, назвавши їхнє правління катастрофічним.

"Їхнє місце на смітнику історії та перед незалежними судами в ролі обвинувачених", - заявив політик.

Він додав, що завершення каденції поточного уряду має стати лише початком для реалізації конкретного плану на майбутнє задля запобігання подібним політичним кризам.