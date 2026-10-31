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Польська опозиція вимагає оголосити Туску вотум недовіри

17:45 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Польська опозиція вимагає оголосити Туску вотум недовіри Фото: прем'єр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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В Польщі хочуть ініціювати вотум недовіри кабінету міністрів прем'єра Дональда Туска та пропонують сформувати новий технічний уряд.

Про це заявив експрем'єр-міністр Польщі та лідер нового політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

За словами Моравецького, пропонується створити технічний уряд під керівництвом Марека Юрека, який керуватиме країною до проведення виборів нової парламентської більшості.

Також політик наголосив на необхідності перезавантаження Конституційного Трибуналу, що, на його думку, підтримують різні політичні сили - від "Разом" і "Росвиток плюс" до "Конфедерації".

Моравецький різко розкритикував діяльність нинішньої коаліції, назвавши їхнє правління катастрофічним.

"Їхнє місце на смітнику історії та перед незалежними судами в ролі обвинувачених", - заявив політик.

Він додав, що завершення каденції поточного уряду має стати лише початком для реалізації конкретного плану на майбутнє задля запобігання подібним політичним кризам.

Нагадаємо, що 30 жовтня у Варшаві загострився політичний конфлікт навколо Конституційного трибуналу - поліція заблокувала будівлю установи, а її керівництво відсторонили від посад.

Через це біля суду розпочалися сутички між поліцією та протестувальниками.

Вже у ніч на 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький силоміць зайшов до будівлі Конституційного трибуналу, яку контролюють поліція та судді, обрані нинішнім Сеймом.

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Польща Дональд Туск Кароль Навроцький Опозиційний блок Прем'єр-міністр
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