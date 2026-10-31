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Польская оппозиция требует объявить Туску вотум недоверия

17:45 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Польская оппозиция требует объявить Туску вотум недоверия Фото: премьер Польши Дональд Туск (Getty Images)
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В Польше хотят инициировать вотум недоверия кабинету министров премьера Дональда Туска и предлагают сформировать новое техническое правительство.

Об этом заявил экс-премьер-министр Польши и лидер нового политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

По словам Моравецкого, предлагается создать техническое правительство под руководством Марека Юрека, которое будет руководить страной до проведения выборов нового парламентского большинства.

Также политик подчеркнул необходимость перезагрузки Конституционного Трибунала, что, по его мнению, поддерживают различные политические силы - от "Разом" и "Развитие плюс" до "Конфедерации".

Моравецкий подверг резкой критике деятельность нынешней коалиции, назвав их правление катастрофическим.

"Их место на свалке истории и перед независимыми судами в роли обвиняемых", - заявил политик.

Он добавил, что завершение каденции текущего правительства должно стать лишь началом для реализации конкретного плана на будущее для предотвращения подобных политических кризисов.

Напомним, что 30 октября в Варшаве обострился политический конфликт вокруг Конституционного трибунала - полиция заблокировала здание учреждения, а его руководство отстранили от должностей.

Из - за этого возле суда начались стычки между полицией и протестующими.

Уже в ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий силой зашел в здание Конституционного трибунала, которое контролируют полиция и судьи, избранные нынешним Сеймом.

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