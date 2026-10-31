Польская оппозиция требует объявить Туску вотум недоверия

В Польше хотят инициировать вотум недоверия кабинету министров премьера Дональда Туска и предлагают сформировать новое техническое правительство.

Об этом заявил экс-премьер-министр Польши и лидер нового политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

По словам Моравецкого, предлагается создать техническое правительство под руководством Марека Юрека, которое будет руководить страной до проведения выборов нового парламентского большинства.

Также политик подчеркнул необходимость перезагрузки Конституционного Трибунала, что, по его мнению, поддерживают различные политические силы - от "Разом" и "Развитие плюс" до "Конфедерации".

Моравецкий подверг резкой критике деятельность нынешней коалиции, назвав их правление катастрофическим.

"Их место на свалке истории и перед независимыми судами в роли обвиняемых", - заявил политик.

Он добавил, что завершение каденции текущего правительства должно стать лишь началом для реализации конкретного плана на будущее для предотвращения подобных политических кризисов.