ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У мережі "засвітили" румунський ЗРК на озброєнні України, - Defense Express

Україна, Субота 08 березня 2025 18:34
UA EN RU
У мережі "засвітили" румунський ЗРК на озброєнні України, - Defense Express Фото: румунський ЗРК CA-95 на озброєнні України (t.me/TyskNIP)
Автор: Дмитро Левицький

Україна має на своєму озброєнні румунський зенітний ракетний комплекс CA-95. Це копія радянського ЗРК типу "Стрела-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Defense Express.

Як зазначає портал, у мережі з'явилися фотографії українських військових з ЗРК CA-95 в оригінальному румунському камуфляжі. Румунська армія має всього 48 таких комплексів на своєму озброєнні. Скільки такий машин отримала Україна - невідомо.

Це перший фотофакт використання румунських ЗРК CA-95 в Україні. Про їх отримання не повідомлялося раніше.

ЗРК CA-95 оснащений чотирма пусковими установками для ракет класу "поверхня-повітря". Комплекс може працювати по цілях на висоті від 50 до 3500 метрів та на відстані від 800 до 4200 метрів.


Фото: румунський ЗРК CA-95 на озброєнні України (t.me/TyskNIP)

Нагадаємо, раніше українські військові вперше показали самохідний протитанковий комплекс "Штурм-С" на базі МТ-ЛБ. Цей ПТРК було модернізовано в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія ППО ЗРК Збройні сили України
NEWS
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону