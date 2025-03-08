У мережі "засвітили" румунський ЗРК на озброєнні України, - Defense Express

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Defense Express .

Як зазначає портал, у мережі з'явилися фотографії українських військових з ЗРК CA-95 в оригінальному румунському камуфляжі. Румунська армія має всього 48 таких комплексів на своєму озброєнні. Скільки такий машин отримала Україна - невідомо.

Це перший фотофакт використання румунських ЗРК CA-95 в Україні. Про їх отримання не повідомлялося раніше.

ЗРК CA-95 оснащений чотирма пусковими установками для ракет класу "поверхня-повітря". Комплекс може працювати по цілях на висоті від 50 до 3500 метрів та на відстані від 800 до 4200 метрів.



Фото: румунський ЗРК CA-95 на озброєнні України (t.me/TyskNIP)