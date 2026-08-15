"Визначить долю регіону": Туск зробив амбітну заяву про армію Польщі

Чотири стовпи безпеки

Глава польського уряду представив оборонну стратегію країни, яка спирається на чотири ключові елементи - міцні кордони, потужні міжнародні альянси, військово-технічну модернизацію та динамічну економіку.

Він підкреслив, що східний кордон з Росією та Білоруссю зміцнили зусиллями силовиків і мільярдними інвестиціями, тому прослизнути туди ніхто не зможе.

Окремо Туск відзначив важливість підтримки України у протистоянні російській агресії, назвавши це прямою інвестицією у безпеку самої Польщі.

"Ми можемо обговорювати наші польсько-українські відносини, але ніхто не може сумніватися, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека. Ми робимо це для себе, для польського народу і ні для кого іншого", - наголосив прем’єр-міністр.

Оборонні витрати та внутрішні загрози

За словами Туска, польська економіка зростає швидше за більшість країн Західної Європи, що дозволяє виділяти рекордні кошти на переозброєння війська та покупку сучасної техніки.

Головна мета масштабного посилення армії - ефективно відлякувати будь-якого потенційного ворога.

"Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми будуємо сили, які своєю сучасністю та чисельністю визначатимуть долю регіону. Весь світ це цінує. Ці озброєння не тому, що політики амбітні, а є інвестицією в безпеку", - зазначив Туск.

Він також додав, що країна прагне гарантувати собі захист та уникнути збройних конфліктів у майбутньому.

"Ми більше не хочемо битв, а якщо хочемо, то хочемо, щоб вони були переможними. Ми хочемо уникнути війни, і війни уникнуть лише ті, хто сильний, добре підготовлений, незалежний та суверенний", - зауважив глава уряду.

Водночас він застеріг від внутрішніх політиків, які намагаються підірвати єдність з Євросоюзом або заблокувати виділення коштів на безпеку, граючи на руку Москві.