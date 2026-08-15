"Визначить долю регіону": Туск зробив амбітну заяву про армію Польщі

Польська армія вже найближчим часом стане найбільшою в Європі завдяки сучасній зброї та швидкому зростанню економіки країни.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на Дні Збройних сил у Гдині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomości WP.
Глава польського уряду представив оборонну стратегію країни, яка спирається на чотири ключові елементи - міцні кордони, потужні міжнародні альянси, військово-технічну модернизацію та динамічну економіку.
Він підкреслив, що східний кордон з Росією та Білоруссю зміцнили зусиллями силовиків і мільярдними інвестиціями, тому прослизнути туди ніхто не зможе.
Окремо Туск відзначив важливість підтримки України у протистоянні російській агресії, назвавши це прямою інвестицією у безпеку самої Польщі.
"Ми можемо обговорювати наші польсько-українські відносини, але ніхто не може сумніватися, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека. Ми робимо це для себе, для польського народу і ні для кого іншого", - наголосив прем’єр-міністр.
За словами Туска, польська економіка зростає швидше за більшість країн Західної Європи, що дозволяє виділяти рекордні кошти на переозброєння війська та покупку сучасної техніки.
Головна мета масштабного посилення армії - ефективно відлякувати будь-якого потенційного ворога.
"Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми будуємо сили, які своєю сучасністю та чисельністю визначатимуть долю регіону. Весь світ це цінує. Ці озброєння не тому, що політики амбітні, а є інвестицією в безпеку", - зазначив Туск.
Він також додав, що країна прагне гарантувати собі захист та уникнути збройних конфліктів у майбутньому.
"Ми більше не хочемо битв, а якщо хочемо, то хочемо, щоб вони були переможними. Ми хочемо уникнути війни, і війни уникнуть лише ті, хто сильний, добре підготовлений, незалежний та суверенний", - зауважив глава уряду.
Водночас він застеріг від внутрішніх політиків, які намагаються підірвати єдність з Євросоюзом або заблокувати виділення коштів на безпеку, граючи на руку Москві.
Нагадаємо, що раніше у Польщі спецслужби затримали громадянина Росії, який за завданням російських спецслужб планував вбивство громадянина США українського походження.
За даними правоохоронців, жертва була надто незручною для Кремля, а замах мав відбутися безпосередньо у Варшаві.
Крім того, у польській столиці спецслужби знешкодили найманого вбивцю з Донбасу, який під керівництвом російської ФСБ готував замах на відомого українського блогера та репера Київстонера (Альберта Васильєва). У спецслужбах РФ артиста звинувачували у нібито підготовці ударів по Москві.