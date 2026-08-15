"Определить судьбу региона": Туск сделал амбициозное заявление об армии Польши

Четыре столба безопасности

Глава польского правительства представил оборонную стратегию страны, опирающуюся на четыре ключевых элемента - крепкие границы, мощные международные альянсы, военно-техническую модернизацию и динамичную экономику.

Он подчеркнул, что восточную границу с Россией и Беларусью укрепили усилиями силовиков и миллиардными инвестициями, поэтому проскользнуть туда никто не сможет.

Отдельно Туск отметил важность поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, назвав это прямой инвестицией в безопасность самой Польши.

"Мы можем обсуждать наши польско-украинские отношения, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией – это наша безопасность. Мы делаем это для себя, для польского народа и ни для кого другого", – подчеркнул премьер-министр.

Оборонные расходы и внутренние угрозы

По словам Туска, польская экономика растет быстрее, чем большинство стран Западной Европы, что позволяет выделять рекордные средства на перевооружение войска и покупку современной техники.

Главная цель масштабного усиления армии – эффективно отпугивать любого потенциального врага.

"Наша армия вскоре станет самой большой в Европе. Мы строим силы, которые своей современностью и численностью будут определять судьбу региона. Весь мир это ценит. Эти вооружения не потому, что политики амбициозны, а инвестиции в безопасность", - отметил Туск.

Он также добавил, что страна стремится гарантировать защиту и избежать вооруженных конфликтов в будущем.

"Мы больше не хотим сражений, а если хотим, то хотим, чтобы они были победными. Мы хотим избежать войны, и войны избегут только те, кто сильный, хорошо подготовленный, независимый и суверенный", - отметил глава правительства.

В то же время, он предостерег от внутренних политиков, пытающихся подорвать единство с Евросоюзом или заблокировать выделение средств на безопасность, играя на руку Москве.