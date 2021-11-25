В Польшу пыталась прорваться группа из более 200 мигрантов

По информации ведомства, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского города Черемча.

"На участке, охраняемом пограничниками в черемше, группа из более 200 человек пыталась пересечь границу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше пограничники выдали 56 постановлений о депортации нелегалов с территории страны. Также были задержаны двое нелегальных мигрантов, граждане Ирака.