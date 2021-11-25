До Польщі намагалася прорватися група з понад 200 мігрантів

У Польщі за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час однієї з яких група з понад 200 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.
За інформацією відомства, цього разу група біженців намагалася прорвати кордон біля польського міста Черемча.
"На ділянці, що охороняється прикордонниками у Черемші, група з понад 200 осіб намагалася перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Польщі прикордонники видали 56 ухвал про депортацію нелегалів з території країни. Також було затримано двох нелегальних мігрантів, громадян Іраку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. З його слів, на це вплинули скоординовані дії країн.
Додамо, Єврокомісія вирішила виділити до 3,5 млн євро для повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину.