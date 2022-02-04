В Польшу прибыли американские войска

Министерство обороны Польши сообщило, что американские войска, которых накануне перебросили в восточную Европу, уже прибыли в страну. В частности, в Польше будут находиться представители американской военно-десантной дивизии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Польши в Twitter.
"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят уже дислоцированные в Польше американские силы", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что американские десантники уже проводили совместные учения с поляками.
Напомним, вчера США начали переброску дополнительных сил в Европу.
Ранее сообщалось, что глава МИД Польши Збигнев Рау будет просить Вашингтон оставить военных на территории страны на постоянной основе.