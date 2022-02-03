Польша хочет, чтобы войска США оставались в стране на постоянной основе с ротацией
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет лоббировать в США предложение об увеличении численности американских войск. В частности, чтобы они оставались в Польше на постоянной основе с ротацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вполне естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в виде постоянной ротации. Текущая ситуация в сфере безопасности означает, что необходимость укрепления этой политики сдерживания еще более актуальна", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
В четверг, 3 февраля, Рау отправляется в Вашингтон, чтобы в пятницу встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для решения вопроса о том, когда и где американские войска должны быть размещены в Польше, а также о возможных санкциях в отношении России.
Напомним, ранее президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.
После в Пентагоне подтвердили переброску несколько тысяч военных в Европу. При этом в Минобороны Польши сообщили, что в страну отправят 1,7 тысячи американских военных.