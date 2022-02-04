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До Польщі прибули американські війська

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Польщі повідомило, що американські війська, яких напередодні перекинули в Східну Європу, вже прибули в країну. Зокрема, у Польщі перебуватимуть представники американської військово-десантної дивізії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Польщі в Twitter.

"Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять вже дислоковані в Польщі американські сили", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що американські десантники вже проводили спільні навчання з поляками.

Нагадаємо, вчора США почали перекидання додаткових сил до Європи.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі Збігнєв Рау проситиме Вашингтон залишити військових на території країни на постійній основі.

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