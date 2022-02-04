До Польщі прибули американські війська

Міністерство оборони Польщі повідомило, що американські війська, яких напередодні перекинули в Східну Європу, вже прибули в країну. Зокрема, у Польщі перебуватимуть представники американської військово-десантної дивізії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Польщі в Twitter.
"Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять вже дислоковані в Польщі американські сили", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що американські десантники вже проводили спільні навчання з поляками.
Нагадаємо, вчора США почали перекидання додаткових сил до Європи.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі Збігнєв Рау проситиме Вашингтон залишити військових на території країни на постійній основі.